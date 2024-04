video suggerito

Morto il maestro presepiaio Alessandro Starini, botteghe chiuse per lutto a San Gregorio Armeno A San Gregorio Armeno botteghe chiuse per lutto per la morte del maestro artigiano. I funerali nella Basilica di San Lorenzo Maggiore alle ore 16. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Botteghe dei presepi chiuse per lutto oggi a San Gregorio Armeno, per la morte del maestro presepiaio Alessandro Starini, 49anni, erede della storica bottega Starini della via dei Decumani, deceduto per un malore improvviso nella giornata di ieri, giovedì 18 aprile 2024. Oggi le botteghe artigiane sono rimaste chiuse in segno di rispetto per l'artigiano prematuramente scomparso. I funerali si terranno oggi pomeriggio, venerdì 19 aprile 2024, presso la Basilica di San Lorenzo Maggiore, alle ore 16,00.

A San Gregorio Armeno botteghe chiuse per lutto

Da questa mattina, sulle saracinesche abbassate delle botteghe sono apparsi messaggi di cordoglio, firmati dall'Associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno, con la scritta: "Oggi, San Gregorio Armeno piange. Alessandro ci ha lasciati troppo presto. Riposa in pace".

"Le Botteghe di San Gregorio Armeno resteranno chiuse per lutto – spiegano dall'associazione dei bottegai di San Gregorio Armeno – Oggi la nostra associazione si raccoglie attorno alla famiglia del nostro caro Alessandro Starini, per il quale ci saranno i funerali. Un giovane artigiano di una famiglia storica di una bottega di san Gregorio Armeno. Alessandro era una bravissima persona, solare e disponibile. Non si tirava mai indietro quando si trattava di aiutare gli altri. Si intratteneva con i turisti e i visitatori anche per dare indicazioni e spiegazioni".

Alessandro ieri era in bottega come tutti i giorni, quando, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe sentito male. Sono stati subito chiamati i soccorsi. È stato trasportato in ambulanza in ospedale, dove sarebbe deceduto poco dopo. "Una vicenda che ci lascia molto tristi – racconta Gabriele Casillo, per anni portavoce dei bottegai – Ci stringiamo al dolore della famiglia Starini in questo momento di lutto e cordoglio".