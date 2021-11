È morto Angelo Pera, fondatore di Original Marines Napoletano, nel 1983 aveva fondato il celebre marchio di abbigliamento per bambini insieme ad altri quattro imprenditori campani.

A cura di Valerio Papadia

Si è spento all'età di 75 anni l'imprenditore napoletano Angelo Pera, fondatore di Original Marines, marchio di abbigliamento per bambini noto in tutto il mondo. Pera, insieme a Luciano Cimmino – attuale patron di Carpisa e Yamamay – e ad altri tre imprenditori campani, aveva fondato il noto marchio di abbigliamento nel 1983, facendolo diventare, nel tempo, un vero e proprio colosso della moda per i più piccoli, con circa 500 negozi in Italia e 140 tra Europa, Asia e Africa.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social network quando la notizia della morte di Pera si è diffusa, tra cui anche quello di un suo ex dipendente, che scrive: "È scomparso colui che, con ogni probabilità, è stato il massimo esponente della genialità imprenditoriale partenopea degli ultimi quarant'anni. È morto Angelo Pera, uno dei padri fondatori del marchio Original Marines. Ho avuto l'onore di essere stato un suo dipendente per circa quindici anni .Ciò che maggiormente gli ho invidiato in tutto quel tempo ed anche oltre, è stata la sua straordinaria serietà. Addio Maestro di Vita e di Lavoro".

La storia di Original Marines

A discapito del nome anglosassone, il marchio, come detto, è napoletano. È il 1983 quando il gruppetto di imprenditori campani affronta un viaggio in Brasile e qui si imbatte in un'azienda che produce semplici t-shirt bianche: gli imprenditori fiutano l'affare e siglano un accordo con l'azienda carioca. Le magliette sono quelle originali indossate dai marines americani: oltre all'affare, dunque, Pera e soci trovano anche il nome per la loro azienda. L'idea delle semplici magliette bianche si rivela vincente: 25 milioni i pezzi venduti dal 1983, anno della fondazione di Original Marines e il 1992.