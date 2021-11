È morta Natalia Celiento Derrotti, fondatrice della storica azienda di bomboniere a Caivano Caivano piange Natalia Celiento Derrotti, fondatrice di Cilento Bomboniere, storia azienda fondata nel 1952 assieme al marito. Centinaia i messaggi di cordoglio.

A cura di Federica Grieco

È morta Natalia Celiento Derrotti, fondatrice e colonna portante di Celiento Bomboniere, storica azienda fondata nel 1952 a Caivano, comune della città metropolitana di Napoli, con il marito Francesco. A darne annuncio la stessa azienda in un post su Facebook. «Un triste annuncio che mai avremmo voluto dare. Viene a mancare il pilastro della famiglia Celiento. Oggi con lei va via un altro pezzo di storia», si legge.

«Ci mancherà la tua profonda umanità, la tua forza, la tua inarrestabile determinazione, la tenacia di una donna che non si è mai arresa. Eternamente nei nostri cuori. Tu che sei la colonna portante della grande famiglia Celiento».

L'azienda fondata assieme al marito nel 1952 a Caivano

Natalia Celiento Derrotti aveva fondato la storica azienda di bomboniere per matrimoni, ma anche per tante altre occasioni, nel lontano 1952 assieme al marito Francesco Celiento, deceduto nel 1983. La Cilento Bomboniere è diventa, negli anni, un punto di riferimento per tutti gli abitanti del comune in provincia di Napoli e non solo.

Quella di Caivano è la prima e unica sede della ditta di famiglia, che resterà chiusa per lutto oggi 19 e domani 20 novembre. «Oggi e domani 20 novembre, la famiglia si stringe tutta per l'ultimo saluto ad una donna straordinaria che tanto ha dato umanamente a chiunque l'abbia incrociata lungo il suo cammino».

Centinaia i messaggi di cordoglio dei clienti, come le tante spose che per le loro nozze si sono rivolte alla signora Natalia nel corso di questi quasi settant'anni di storia. «Un pilastro del commercio caivanese», scrive Nuccia su Facebook nel ricordare la fondatrice scomparsa. «Sentite condoglianze a tutti voi – commenta Roberta – Un pezzo di storia del nostro paese. Un esempio di donna, grande lavoratrice, una grande mamma. Buon viaggio signora Natalia».