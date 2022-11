È irpino il miglior panettone al cioccolato del 2022: premio a Memmolo di Mirabella Eclano Il maestro pasticciere Annibale Memmolo si è aggiudicato la Coppa del Mondo del Panettone 2022 a Milano. In giuria c’era Iginio Massari.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Facebook / Pasticceria Memmolo

È campano il miglior panettone al cioccolato artigianale del 2022. Il maestro pasticciere Annibale Memmolo, della pasticceria Memmolo di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, si è aggiudicato il primo premio nella categoria dei panettoni al cioccolato della Coppa del Mondo del Panettone 2022, che si è svolta a Milano, a Palazzo delle Stelline, il 5 novembre. Il concorso internazionale è ideato da Giuseppe Piffaretti e realizzato in collaborazione con Associazione Maestro Martino, presieduta da Carlo Cracco, e con il patrocinio della Regione Lombardia.

Il panettone al cioccolato migliore del 2022 è campano

Il panettone al cioccolato di Memmolo, fatto col lievito madre, ha convinto la giuria tecnica composta da Iginio Massari, miglior pasticcere italiano nel mondo (Presidente di giuria), François Stahl Mâitre Chocolatier Svizzera, Jimmy Griffin Irlanda Master of Baker Irlanda, Jan Pablo Colubri Chocolatier Leiter Chocolate Accademy Zurigo, Jonathan Mougel Metre Meilleur Ouvrier de France, Bruno Buletti Maestro dei lievitati in Svizzera, Claudio Gatti Presidente Maestri del lievito madre in Italia, Gianbattista Montanari, dimostratore Corman ed esperto lievitista. Il secondo posto del podio è andato a Bruno Andreoletti, della Pasticceria Andreoletti Brescia (Italia). Al terzo posto Marcio A. Orellana M. di Nima Srl di Gorle, Bergamo (Italia).

Memmolo: “Orgogliosi per la vittoria”

La pasticceria Memmolo, tra le più rinomate e premiate in Campania per i suoi prodotti artigianali, ha festeggiato anche su Facebook la vittoria: “Un orgoglio per tutta la nostra pasticceria e per il nostro Maestro Pasticciere Annibale Memmolo. Volevamo cogliere l'occasione anche per ringraziare voi. Grazie per tutto il supporto che ci avete sempre dato e che ci spinge a fare sempre meglio, con la passione e la dedizione che ci hanno sempre contraddistinto”.