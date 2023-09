È in corso un grosso blitz al rione Sanità: carabinieri bloccano i vicoli Blitz al rione Sanità di Napoli dalle prime ore del giorno.

A cura di Redazione Napoli

È in corso dall’alba di oggi, sabato 16 settembre, un blitz per il controllo del territorio al rione Sanità di Napoli. Decine di carabinieri pattugliano i vicoli e entrano in case e palazzi per perquisizioni. Almeno 50 i militari impegnati nell'operazione, con l'ausilio di unità cinofile ed elicottero per la ricerca di armi e droga e per sorvegliare il rione dall'alto, in modo da intercettare eventuali tentativi di fuga o "movimenti sospetti".

L'operazione, condotta nello stile "alto impatto", si inquadra in quelle dello stesso genere volute dal Viminale ed effettuate già a Caivano (Napoli), nel Parco Verde e nelle case popolari Iacp, e nel centro cittadino, nella zona dei Quartieri Spagnoli, teatro di recenti e numerose "stese" di camorra.

Quale clan comanda al rione Sanità

La Dda, Direzione distrettuale Antimafia, nell'ultima relazione semestrale presentata in Parlamento (relativa alla seconda parte del 2022) contenente la mappa dei clan di camorra di Napoli, individua al rione Sanità tre gruppi principali: i Vastarella-Mauro (questi ultimi decimati da arresti qualche anno fa) i Sequino-Savarese e i Genidoni-Esposito; nel rione, però, è stata rilevata anche l'influenza del clan Mazzarella.