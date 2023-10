Due tentativi di rapina finiti nel sangue: un uomo ferito da proiettili, un altro accoltellato A Napoli e provincia, nella notte, due tentativi di rapina finiti nel sangue: in via Foria un 26enne è stato accoltellato con un coccio di bottiglia, mentre a Scisciano un 52enne è stato ferito alle gambe da colpi di pistola.

A cura di Valerio Papadia

Arma finta, foto archivio

La tarda serata di ieri e questa notte sono state movimentate tra Napoli e provincia, dove due tentativi di rapina sono finiti nel sangue: due uomini sono stati feriti e sono finiti in ospedale.

Il primo episodio nella tarda serata di sabato 7 ottobre a Scisciano, nell'area del Nolano, dove un uomo di 52 anni è stato ferito alle gambe da colpi di pistola. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di San Vitaliano, a cui sono affidate le indagini, il 52enne si trovava in strada quando avrebbe subito un tentativo di rapina, al termine del quali i malviventi gli avrebbero sparato due colpi di pistola alle gambe. Ricoverato all'ospedale di Nola, l'uomo non è in pericolo di vita; ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Il secondo episodio, invece, si è verificato nella notte appena trascorsa nel centro di Napoli, precisamente in via Foria, dove un 26enne sarebbe stato avvicinato da un uomo che ha preteso gli consegnasse cellulare e portafogli. Al rifiuto del giovane, il malvivente lo ha colpito alla scapola con un oggetto contundente, probabilmente un coccio di bottiglia. Il 26enne è stato portato all'ospedale Pellegrini, dove è stato refertato con 15 giorni di prognosi; le indagini per stabilire con precisione quanto accaduto sono affidate ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli.