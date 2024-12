video suggerito

Due ragazzini detenuti tentano di scappare dall’Ipm di Nisida, uno resta incastrato Due detenuti minori tentano fuga a Napoli, uno rimane incastrato. Presi entrambi. La polizia penitenziaria: “Nisida piena come mai” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Ipm, istituto penitenziario minorile di Nisida, Napoli, è di nuovo al centro della cronaca cittadina per un tentativo di fuga, sventato, da parte di due dei suoi ospiti. Si tratta di due giovani, di origine straniera, che hanno tentato la fuga venerdì pomeriggio durante le attività sportive: uno è stato preso da un ispettore che subito dopo l'allarme l'ha trovato a un'altezza di circa 4 metri, con la caviglia incastrata tra un palo e il muro. L'altro aveva già superato il muro di cinta ma è stato bloccato dalla Polizia Penitenziaria coordinata dal comandante e dal direttore dell'istituto.

Il presidente e il segretario del sindacato delle guardie penitenziarie Uspp, Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio denunciano l'accaduto e il sofravvollamento dell'istituto minorile: «Gli eventi critici sono all'ordine del giorno nel carcere minorile di Nisida, affollato come non mai. Si registra un mix esplosivo composto da giovanissimi extracomunitari ingestibili e loro coetanei napoletani, imparentati con i vertici del clan locali. I nostri complimenti vanno al comando della polizia penitenziaria, per come affronta le continue emergenze ma, oramai, nel circuito penale minorile questo mix esplosivo tra utenza proveniente dal territorio di Napoli e la provincia, di non facile gestione anche perché legati da vincoli di parentela con soggetti di elevato spessore criminale, è ingestibile.

Anche i detenuti extracomunitari provenienti dal Nord Italia sono estremamente complicati in quanto completamente refrattari alle comuni regole penitenziarie. Sono spesso violenti, protagonisti di atti etero e auto lesionistici. E tutto questo ha un effetto destabilizzante per l'ordine e la sicurezza, – concludono Moretti e Auricchio -in quanto producono ulteriore pressione sul personale già di per sé provato per la carenza d'organico e per il numero di detenuti presenti che non ha precedenti».