Due petardi trovati davanti a concessionaria di motociclette al Vomero, rimossi dagli artificieri Due ordigni artigianali sono stati rinvenuti ieri sera in via Giotto, a Napoli. Indagini affidate ai carabinieri, non si esclude nessuna pista.

A cura di Nico Falco

Due petardi sono stati rinvenuti nella tarda serata di ieri, 19 novembre, davanti a un negozio del Vomero; sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli ordigni sono stati sequestrati e sono in corso accertamenti. Al momento non si esclude nessuna pista: nel ventaglio di ipotesi, come da prassi, c'è quella dell'estorsione, ma viene ritenuto plausibile anche che siano stati abbandonati da ragazzini; i titolari dell'attività, ascoltati, hanno riferito di non avere mai avuto minacce.

Al momento del ritrovamento il negozio era chiuso. Gli ordigni si trovavano accanto alla saracinesca, all'altezza del civico 84 di via Giotto. I primi a intervenire sono stati gli agenti della Polizia Locale. Vista la natura della situazione la segnalazione è stata inviata ai carabinieri, sono quindi arrivati gli artificieri del Comando Provinciale di Napoli che hanno provveduto alla rimozione in sicurezza dei petardi.

Sul posto sono intervenuti i titolari dell'attività commerciale che, sentiti dagli investigatori, hanno riferito di non avere subìto minacce o tentativi di estorsione. L'area è parzialmente videosorveglianza; nel corso delle indagini i militari stanno vagliando la possibilità che le telecamere della zona, tra quelle pubbliche e quelle di altre attività commerciali, possano avere ripreso elementi preziosi per la ricostruzione.