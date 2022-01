Due neonati ricoverati in terapia intensiva per Covid a Benevento: nati da madri positive I due bimbi appena nati sono ricoverati all’ospedale San Pio di Benevento, nel reparto di terapia intensiva neonatale Covid aperto appositamente per fronteggiare l’aumento dei contagi.

A cura di Valerio Papadia

Due neonati sono ricoverati in terapia intensiva all'ospedale di Benevento perché positivi al Covid-19: anche le donne che hanno dato alla luce i due piccoli erano positive al Coronavirus. Non si conoscono con precisione le condizioni di salute dei due neonati, ma entrambi i piccoli sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale Covid dell'ospedale San Pio di Benevento, istituito di recente proprio per fare fronte all'aumento dei contagi anche nelle fasce d'età più basse della popolazione, che soprattutto al di sotto dei 5 anni d'età non hanno la protezione del vaccino (in Italia autorizzato soltanto a partire dai 5 anni). Nel nuovo reparto del nosocomio sannita, le condizioni di salute dei due bambini positivi vengono costantemente monitorati dal personale sanitario.

Un neonato ricoverato per Covid qualche giorno fa

Soltanto qualche giorno fa, alla fine del mese di dicembre e dunque del 2021, un neonato, venuto alla luce nemmeno un mese prima, è stato ricoverato con la febbre alta all'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, nella provincia di Salerno: qui, il piccolo è risultato positivo al Covid-19. Per seguire al meglio l'evolversi della malattia e le condizioni di salute del bambino, è stato deciso di trasferirlo all'ospedale Santobono di Napoli, ospedale pediatrico del capoluogo campano, dove viene tenuto sotto osservazione e monitorato. Anche la madre del neonato, che lo ha accompagnato all'ospedale di Sarno, è stata sottoposta a tampone ed è risultata positiva: la donna, però, per fortuna non presentava sintomi tali da richiederne il ricovero in ospedale.