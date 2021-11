Due gemellini morti poco prima del parto nell’Avellinese: la Procura apre un’inchiesta I magistrati hanno deciso di fare chiarezza sulla morte dei due gemelli, avvenuta a poca distanza dalla data fissata per il parto, dopo la denuncia presentata dai genitori.

A cura di Valerio Papadia

La Procura di Avellino ha deciso di fare luce sulla morte di due gemellini, avvenuta poco prima della data fissata per il parto: le indagini sono partite in seguito alla denuncia presentata dai genitori e sulla vicenda è stata aperta una inchiesta. Le indagini sono state affidate ai carabinieri che, su indicazione dei magistrati, hanno acquisito tutta la documentazione relativa alla gravidanza della donna, originaria di Mercogliano, nella provincia di Avellino.

Indagato il medico che seguiva la donna

Come atto dovuto, prassi in casi del genere, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati il medico che seguiva la gravidanza della donna: una misura presa per consentire al medico di difendersi nelle sedi opportune. La donna aveva effettuato gli ultimi controlli di routine da poco e la data del parto era già stata fissata: proprio durante uno di questi controlli in clinica, a Mercogliano, i sanitari hanno scoperto che il battito dei piccoli non era presente.

Sconvolta, la coppia ha sporto regolare denuncia ai carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, facendo così partire le indagini: i militari dell'Arma hanno acquisito documenti relativi alla gravidanza della donna sia in clinica che nello studio del medico indagato. Come da prassi, nei prossimi giorni dovrà essere effettuata l'autopsia sui due piccoli feti: si attende che il pubblico ministero conferisca l'incarico al medico legale.