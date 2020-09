in foto: immagine di repertorio

Due camion rubati nella notte, il terzo scomparso qualche giorno fa. Succede a Napoli, i veicoli sono quelli del servizio verde del Comune di Napoli e alla Sesta Municipalità (Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio). Gli ultimi due furti sono avvenuti nella notte appena trascorsa nell'autorimessa di via Santa Maria del Pianto, si tratta di due Fiat Iveco monocabina con le scritte del Comune di Napoli.

A segnalare la vicenda anche Luigi Felaco, assessore al Verde del Comune di Napoli, che ne ha parlato con un post su Facebook. "Rubati nel giro di poche ore tre camion utili al prelievo sfalci – ha scritto – Un fatto gravissimo che non fermerà i servizi in città. Tanta rabbia e profondo disgusto. Indagini in corso per assicurare i ladri alla giustizia". I due veicoli, stando a quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, intervenuta stanotte a seguito della segnalazione della scomparsa dei camion, sarebbero rientrati nell'autorimessa poco dopo la mezzanotte, il furto sarebbe avvenuto quindi poco dopo.

Le forze dell'ordine stanno vagliando la possibilità che i ladri siano stati ripresi dai sistemi di videosorveglianza, sia da quelli pubblici installati in strada sia da quelli puntati nei pressi dell'autorimessa, sono in corso accertamenti per trovare registrazioni che possano aiutare nell'identificazione dei responsabili. Probabilmente i veicoli, che sulle fiancate riportano le scritte del Comune e sono quindi facilmente riconoscibili, sono stati nascosti in un garage poco distante dall'autorimessa; tra le ipotesi, quella che possano essere stati presi di mira per i pezzi di ricambio.