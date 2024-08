video suggerito

Droni per trasportare merci tra Napoli e Procida: parte la sperimentazione, prima in Europa Il progetto, promosso da Poste Italiane e Leonardo, è finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca: la tratta Bagnoli-Procida sarà la prima in Europa.

A cura di Valerio Papadia

È stato denominato "Servizio pilota Isola Minori" il programma di sperimentazione che vede l'utilizzo di droni cargo per trasportare merci tra Napoli e Procida. In particolare, la tratta che mette in collegamento il quartiere napoletano di Bagnoli all'isola di Procida, sarà la prima in Europa: l'idea è quella di utilizzare droni cargo per il trasporto di merci fino a 40 chilogrammi.

L'iniziativa fa parte del Programma di ricerca e innovazione del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, si inserisce nello Spoke 1 coordinato dal Politecnico di Torino ed è promossa da Poste Italiane e Leonardo: la sperimentazione dovrebbe partire nel mese di settembre 2024, con la possibilità di estenderla: questa prima fase del progetto prevede il collaudo delle operazioni di voli dei droni cargo e delle infrastrutture di comunicazione e controllo, per poi procedere al trasporto di merci vero e proprio.

I droni saranno forniti e pilotati dalla società FlyingBasket (che fa parte del gruppo Leonardo), mentre le aree di atterraggio e decollo sono gestite da Urban V. Il progetto è supervisionato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ed è supportato dal Commissario Straordinario di Governo dell’Area Bagnoli-Coroglio, da Invitalia, dalla Regione Campania, dal Comune di Procida e dal Distretto Aerospaziale della Campania.