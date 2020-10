in foto: immagine di repertorio

Durante il periodo del lockdown, quando le norme anti contagio da coronavirus impedivano di uscire di casa se non per comprovate esigenze (e tra queste non poteva esserci l'acquisto di droga), gli spacciatori si erano organizzati: consegne a domicilio, un servizio porta a porta per non perdere i clienti fidelizzati. E per venire loro incontro ne avevano escogitata anche un'altra: accettavano anche il pagamento col reddito di cittadinanza. È quanto hanno svelato le indagini dei carabinieri di Avellino, che dall'alba di oggi, 8 ottobre, stanno eseguendo 19 misure cautelari.

L'operazione Delivery, che vede in campo 150 militari, ha consentito di disarticolare un gruppo criminale che, avvalendosi di una capillare rete di spacciatori sul territorio, riusciva a spostare grosse quantità di stupefacenti, sia all'ingrosso per i rifornimenti, sia al dettaglio per la vendita ai clienti. Nelle settimane del lockdown i carabinieri hanno documentato, con servizi mirati e appostamenti, che la distribuzione di droga non si era fermata, ma che si era anzi rivoluzionata: se i clienti non potevano più raggiungere lo spacciatore, era quest'ultimo che, una volta ricevuta l'ordinazione, pensava alla consegna direttamente a domicilio.

I 19 indagati, raggiunti da misure coercitive emesse dal gip di Avellino, sono accusati a vario titolo dei reati di "detenzione, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti" oltre che di estorsione. Da questa mattina sono in corso perquisizioni anche con il supporto dell'unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno e del velivolo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano.