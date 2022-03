Droga nascosta nei sacchi della spazzatura: 20 chili di hashish sequestrati a Pompei La Polizia ha rinvenuto oltre 20 chili di hashish a Pompei (Napoli): erano nascosti in un sacco della spazzatura in un terreno abbandonato.

A cura di Nico Falco

A guardare quei sacchi della spazzatura, abbandonati in un terreno incolto, la prima impressione era che contenessero fogliame, terriccio. Invece, quando gli agenti hanno sciolto il nodo, si sono trovati davanti quella che con tutta probabilità è la scorta di una piazza di spaccio, ancora da dividere in dosi: venti panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre venti chili. La scoperta della Polizia di Stato mercoledì pomeriggio a Pompei, in provincia di Napoli, durante un servizio di contrasto al narcotraffico.

Il sacco della spazzatura si trovava nei pressi di via Traversa Gesuiti, in una zona abbandonata tra le abitazioni e i campi coltivali. Un nascondiglio sicuramente temporaneo e in bella vista, nella speranza che venisse confuso con quei bustoni neri che, solitamente, si trovano nei terreni dopo i lavori di pulizia. Gli agenti del commissariato di Pompei sono intervenuti col supporto delle Unità Cinofile antidroga dell'Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine, i cani hanno immediatamente puntato il sacco portando al rinvenimento.

I poliziotti hanno contato, uno dopo l'altro, 20 blocchi ancora sigillati, per un totale di 23 chili circa di sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata e sono in corso ulteriori accertamenti per identificare le persone coinvolte. Il fatto che i panetti fossero ancora chiusi e non suddivisi in dosi fa ritenere gli investigatori che si trattasse di un carico arrivato da poco, verosimilmente "stoccato" nel terreno incolto in attesa di essere trasferito in una piazza di spaccio dove sarebbe stato confezionato per lo spaccio.