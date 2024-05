video suggerito

Droga a domicilio consegnata col monopattino elettrico, arrestato nel Casertano Un 32enne è stato arrestato a Villa Literno (Caserta) dalla Polizia: notato mentre sfrecciava più volte tra le strade e controllato, è stato trovato in possesso di stecchette di hashish. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Per muoversi più velocemente, e forse nella speranza di non dare nell'occhio, aveva scelto di spostarsi su un monopattino elettrico. Ma proprio questo veicolo, e soprattutto il continuo andirivieni tra le strade di Villa Literno (Caserta), hanno insospettito le forze dell'ordine. Ed è bastato un controllo per scoprire il motivo di quegli spostamenti a velocità sostenuta: nella tasca dei jeans aveva numerose dosi di droga e probabilmente stava effettuando le consegne o raggiungendo i clienti.

Esito prevedibile, per lui sono scattate le manette: agli arresti è finito un 32enne dell'agro aversano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato notato da una pattuglia del commissariato di Casal di Principe, che si trovava in zona per il pattugliamento del territorio; gli agenti se lo sono visti sfrecciare davanti più volte e, insospettiti da quel comportamento, hanno deciso di fermarlo per accertamenti.

Perquisito, il 32enne è stato trovato in possesso di 15 stecche di hashish. Il controllo è stato quindi esteso alla sua abitazione dove, dietro ad un mobile del bagno, è stato trovato un panetto della stessa sostanza insieme a materiale vario per il confezionamento. Complessivamente sono stati rinvenuti e sequestrati circa 100 grammi di droga, sotto chiave è finito anche il monopattino che presumibilmente veniva utilizzato per le consegne.