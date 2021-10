Doppio omicidio a Ercolano, uccisi due ventenni in strada. Forse scambiati per ladri Doppio omicidio a Ercolano, comune vesuviano della provincia di Napoli: uccisi due ventenni in strada, forse scambiati per ladri. I due ragazzi sono incensurati e totalmente estranei ad ambienti criminali. Individuato l’uomo che ha aperto il fuoco dal balcone della sua abitazione di via Marsiglia, nel quartiere di San Vito, lontano dal centro cittadino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La foto del luogo del delitto, su via Marsiglia ad Ercolano. [Foto Fanpage.it]

Duplice omicidio a Ercolano, comune vesuviano della provincia di Napoli, dove due giovani di 26 e 27 anni sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco: si tratta di due studenti incensurati, il che al momento sta facendo escludere agli investigatori l'ipotesi dell'omicidio camorra. I due, entrambi a quanto si apprende studenti universitari, potrebbero essere stati scambiati per ladri contro i quali il proprietario di un'abitazione avrebbe aperto il fuoco, uccidendoli sul colpo. Erano in macchina in strada, quando sono stati raggiunti dagli spari che non gli hanno lasciato scampo. Sul posto sono presenti il magistrato di turno e i carabinieri della compagnia di Torre del Greco assieme ai colleghi del Nucleo investigativo di Torre Annunziata.

Forse scambiati per ladri: erano in auto

Fonti investigative riferiscono a Fanpage.it che i due potrebbero essere stati scambiati per ladri in procinto di compiere un furto, ma l'ipotesi è ancora al vaglio degli investigatori. Non è escluso che potessero essere tornati da una partita di calcetto (in zona sono presenti diversi impianti) oppure dall'abitazione di un amico. Il tutto è accaduto su via Marsiglia, nel quartiere di San Vito che si trova alle pendici del Vesuvio, lontano dal centro cittadino, all'una di questa notte. Un luogo isolato, dove solitamente parcheggiano solo i pochi residenti, i ragazzi che raggiungono i campetti di calcio limitrofi e qualche coppia. Si seguono tutte le piste e per il momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo. Individuato l'uomo che ha aperto il fuoco: è un residente del posto che ha sparato con un'arma legalmente detenuta. L'uomo, dalle prime indiscrezioni, avrebbe raccontato di aver subito poco tempo fa il furto della propria auto e avrebbe avuto paura di un nuovo furto. Gli spari sarebbero partiti dal balcone della sua abitazione.

Il caso del gioielliere che uccise due rapinatori

Il 7 ottobre del 2015 ad Ercolano un gioielliere aveva ucciso due rapinatori che avevano preso di mira il suo negozio: fu indagato per omicidio colposo per eccesso di legittima difesa. Secondo il pubblico ministero, invece, l'uomo avrebbe agito legittimamente e per questo ne venne chiesta l'archiviazione, contro la quale si oppose una delle parti offese. Una vicenda che suscitò molto clamore e che riportò in auge il tema della "legittima difesa", recentemente tornato alla ribalta dopo un furto in appartamento terminato con la morte di uno dei ladri, ucciso dal proprietario di casa in provincia di Frosinone.