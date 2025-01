video suggerito

Doppio furto in casa a Mergellina: ladri tornano dopo 2 giorni, bottino da 100mila euro Furto da 100mila euro in un appartamento a Napoli: i ladri avrebbero portato via le chiavi di casa e sarebbero tornati con una fiamma ossidrica per aprire la cassaforte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Sarebbero entrati nell'appartamento per la prima volta il 2 gennaio, portando via alcuni oggetti preziosi e le chiavi di casa. E poi sarebbero ritornati successivamente, questa volta intenzionati a svuotare la cassaforte, probabilmente dopo essersi attrezzati allo scopo. La brutta sorpresa questa mattina, quando il proprietario è tornato a Napoli: sportello aperto e 100mila euro in gioielli scomparsi. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.

Il furto (o, per meglio dire, il doppio furto) in un appartamento di Mergellina, nel centro città, il cui proprietario si trovava lontano, in vacanza. Al rientro l'uomo ha trovato la cassaforte distrutta, probabilmente avevano usato una fiamma ossidrica per aprirla. Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica per i rilievi del caso, al vaglio la possibilità che i ladri possano essere stati ripresi da telecamere di sorveglianza della zona; nell'edificio, invece, non ci sarebbero telecamere.

Secondo gli elementi raccolti dai poliziotti, una prima irruzione ci sarebbe stata stata alla mezzanotte del 2 gennaio. Non è ovviamente sicuro che si tratti delle stesse persone ma in quella circostanza i ladri avrebbero portato via alcuni oggetti di valore trovati frugando nelle stanze e, soprattutto, le chiavi dell'appartamento. È quindi verosimile che in quella prima "visita" avessero scoperto la presenza della cassaforte e che siano tornati nella notte scorsa, dopo essersi procurati la fiamma ossidrica per aprirla.