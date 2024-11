video suggerito

Donna truffata, le rubano i risparmi di una vita dal conto: bottino da 145mila euro Tre persone sono state arrestate nel Salernitano: erano riuscite con l’inganno a farsi consegnare la carta Postamat e il relativo pin dall’anziana vittima, prosciugando il conto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una donna raggirata e derubata: malviventi le hanno svuotato il conto corrente, rubandole i risparmi di una vita, per un totale di 145mila euro. Nella mattinata di ieri, domenica 3 novembre, a Vallo della Lucania, nella provincia di Salerno, i carabinieri del Reparto Territoriale, su richiesta della locale Procura, hanno arrestato tre persone (sottoposte agli arresti domiciliari), indagate a vario titolo per truffa, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, sostituzione di persona e riciclaggio.

Le indagini dei militari dell'Arma hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei tre indagati. Stando a quanto ricostruito durante l'attività investigativa, gli indagati si sarebbero finti degli addetti all'antifrode di Poste Italiane e, affermando di dover compiere operazioni per mettere in sicurezza il conto corrente, hanno convinto la donna a riporre nella cassetta della posta della sua abitazione la carta Bancoposta e il relativo pin.

Una volta entrati in possesso della tessera e del codice per accedervi, gli indagati hanno poi effettuato diverse operazioni economiche volte a svuotare, nel più breve tempo possibile, il conto corrente della malcapitata: mediante il trasferimento di denaro su altri conti correnti e il prelievo contestuale di ingenti somme, gli indagati hanno cercato di rendere più difficile l'identificazioni delle operazioni finanziarie; i carabinieri hanno stimato che siano stati sottratti 145mila euro, in pochi giorni, dal conto della vittima.