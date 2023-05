Donna picchiata e rapinata in casa a Marano, i criminali saliti dalla grondaia Una 36enne è stata aggredita nella sua abitazione di via San Rocco; i rapinatori hanno portato via stecche di sigarette per 6mila euro.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

I criminali si sarebbero arrampicati lungo la grondaia e, una volta dentro l'abitazione, avrebbero picchiato la proprietaria di casa e avrebbero portato via stecche di sigarette per un valore di circa 6mila euro. Ricostruzione, al momento ancora al vaglio degli investigatori, del raid avvenuto nella tarda serata di ieri, 6 maggio, a Marano, in provincia di Napoli, con vittima una 36enne che ha dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite riportate.

La donna è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Giugliano, dove è stata medicata; le sue condizioni non sono gravi, è stata dimessa poco dopo con prognosi di sette giorni per contusioni al volto. I criminali con tutta probabilità sapevano che la 36enne, parente del gestore di una tabaccheria, custodisse in casa la grossa quantità di sigarette, secondo le prime risultanze non hanno portato via altro oltre alle circa 120 stecche. E verosimilmente erano preparati anche all'eventualità che ci fosse qualcuno in casa, pronti a reagire con violenza in caso di reazioni.

Dopo aver razziato le sigarette i malviventi sarebbero velocemente fuggiti. Nell'abitazione, in via San Rocco, sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Marano, che hanno avviato le indagini col primo sopralluogo nell'appartamento e ascoltando la vittima. Controlli sono stati effettuati anche lungo la strada, stretta e incassata tra gli edifici, per verificare l'eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza pubbliche o private che potrebbero avere ripreso il gruppo di criminali mentre si avvicinava alla casa o durante la successiva fuga.