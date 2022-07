Trasporto pubblico a Napoli

Donna muore investita dal treno a Nocera Inferiore, traffico bloccato per 5 ore L’incidente ferroviario nei pressi del passaggio a livello di Casolla. Cancellati o in ritardo oltre 30 treni. Circolazione regolare dopo mezzogiorno.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una donna è morta investita da un treno questa mattina a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. La donna di 82 anni, secondo le prime ricostruzioni, si trovava in prossimità del passaggio a livello nella zona Casolla, quando sarebbe stata travolta dal treno in corsa proveniente da Salerno in direzione Napoli. L'incidente è avvenuto attorno alle 7 di questa mattina. Dalle 7,30 il traffico sulla Linea Salerno-Napoli è stato bloccato per circa 5 ore tra Nocera Superiore e Nocera Inferiore. La circolazione è tornata regolare poco prima di mezzogiorno. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118, le forze dell'ordine e il personale di Rfi. Nonostante l'intervento del personale sanitario, però, per la donna non c'è stato nulla da fare: è deceduta a seguito delle ferite riportate nell'impatto.

Dalle ore 7,35 sulla linea convenzionale Salerno – Napoli, il traffico ferroviario è sospeso tra Nocera Superiore e Nocera Inferiore per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. Rfi ha riprogrammato l'offerta per i viaggiatori con cancellazioni o variazioni. Attivato servizio sostitutivo con bus attorno alle 10,45. A causa dell'incidente si sono registrati rallentamenti fino a 25 minuti per 13 treni regionali, 22 regionali cancellati o limitati nel percorso. Dalle ore 11:55 sulla linea convenzionale Salerno – Napoli, il traffico ferroviario, precedentemente sospeso dalle 7:35 tra Nocera Superiore e Nocera Inferiore per l’investimento di una persona da parte di un treno, è tornato regolare dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto.