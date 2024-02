Donna 51enne investita a Napoli mentre attraversa la strada: è gravissima. Patente ritirata a 26enne Incidente stradale in via Bernardo Quaranta. Sequestrato il veicolo. Ritirata patente a 26enne. La donna in prognosi riservata all’Ospedale del Mare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Investita mentre attraversa la strada a Napoli Est, è gravissima una donna di 51 anni. Il violento incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 28 febbraio 2024, attorno alle ore 21,20, in via Bernardo Quaranta. L'auto, una Ford Fiesta, condotta da un ragazzo di 26 anni, stava andando in direzione di via delle Repubbliche Marinare, quando ha impattato contro la donna che a piedi stava camminando per attraversare la strada. Lo scontro è stato violentissimo. La donna è stata sbalzata di diversi metri, ricadendo rovinosamente a terra.

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale, reparto infortunistica stradale, guidati dal Comandante Colonnello Joselito Orlando, che hanno eseguito i rilievi del caso e stanno conducendo le indagini. La vittima è stata trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale del Mare dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata. Il veicolo è stato sequestrato penalmente. Al conducente 26enne è stata ritirata la patente, in base all'articolo 223 del Codice della Strada. Richiesti accertamenti sui liquidi biologici conducente.