Donna 45enne ritrovata morta in strada a Pomigliano: colpita alla testa da proiettile

Immagine di repertorio

Una donna di 45 anni è stata ritrovata morta in strada a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Sarebbe deceduta a seguito di un colpo di pistola alla testa. L'arma è stata ritrovata accanto al corpo senza vita, nei pressi della vecchia stazione della Circumvesuviana, vicino alla pista ciclabile. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della locale compagnia, che stanno indagando su quanto accaduto. Al momento non si esclude alcuna pista. La donna, secondo le prime informazioni, sarebbe madre di due figli di 10 e 12 anni.