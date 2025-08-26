Don Antonio ritrova il cane dopo 7 mesi. E la sua storia va ben oltre quella della scomparsa di Tyson

Il ritrovamento del cane

La storia di Antonio Ciotola, titolare di un lido balneare a Ischitella, nel Casertano, va oltre il suo lavoro. L'uomo, settantenne, nonostante l'età è un vero e proprio influencer sui social, in particolare Tiktok dove a cadenza quotidiana parla in prima persona. Spesso i suoi pensieri sono rivolti ad una tragedia familiare, la prematura scomparsa del nipote Enrico. Di recente, tuttavia, un video diventato virale proprio il 26 agosto, giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale del Cane, racconta una vicenda che ha quasi dell'incredibile.

Sette mesi fa, Tonino – così lo chiamano gli amici – aveva aggiunto dolore a dolore, con la scomparsa del cane di casa, Tyson (a dispetto del nome "battagliero" un cucciolone dolce e mansueto). Poche ore fa, è lo stesso don Antonio che racconta, è arrivata la sorpresa: una telefonata di una donna napoletana, della zona dell'Arenaccia, che aveva evidentemente riconosciuto il cane scomparso da avvisi diffusi dalla famiglia. «Non ci potevo credere – dice Ciotola – pensavo ad uno scherzo. Sono andato da loro, una famiglia perbene, eccezionali. Ed era davvero il mio cane».

Il video del ricongiungimento dell'animale da compagnia per eccellenza e il padrone, è commovente e ovviamente ha ottenuto migliaia di commenti: si vede il cane che dopo aver riconosciuto il suo proprietario esplode di felicità mentre l'anziano non può far altro che piangere, stavolta di gioia. Qualcuno, fra i commentatori che evidentemente crede in forze ultraterrene, è convinto che il ritrovamento dell'animale sia legato anche alla profonda fede dell'anziano, rafforzata anche dalla costante preghiera per il nipote scomparso.