Domani scuole chiuse a Napoli per allerta meteo arancione A causa dell’allerta meteo di colore arancione prevista per tutta la giornata di domani, 22 novembre, il sindaco ha deciso di tenere le scuole chiuse.

A cura di Valerio Papadia

L'allerta meteo arancione prevista in Campania per la giornata di domani, martedì 22 novembre 2022, ha indotto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a chiudere le scuole: tutti gli istituti scolastici cittadini, di ogni ordine e grado, resteranno dunque chiusi per tutta la giornata di domani.

È quanto deciso dal primo cittadino partenopeo a fronte dei fenomeni meteorologici avversi previsti per tutta la giornata di martedì 22 novembre: a Napoli, sono attesi infatti temporali di forte intensità e venti molto forti; possibili mareggiate potrebbero verificarsi proprio a causa delle forti raffiche di vento. Fanpage.it apprende la notizia da fonti ufficiali istituzionali. Ecco l'ordinanza.

A Napoli chiusi anche parchi, cimiteri, Castel dell'Ovo e Maschio Angioino

Nel capoluogo campano, oltre alle scuole, come comunicato poco fa in una nota dell'amministrazione, domani resteranno chiusi anche i parchi cittadini, i cimiteri, nonché due dei principali monumenti della città, vale a dire il Castel dell'Ovo e il Maschio Angioino.

Scuole chiuse in molti Comuni della Campania

Analogamente al sindaco Manfredi, anche molti altri amministratori hanno deciso di tenere le scuole chiuse nei rispettivi Comuni a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste domani; a Benevento, le scuole rimarranno chiuse addirittura per due giorni. Ecco l'elenco dei Comuni che – fino ad ora – chiuderanno le scuole domani: