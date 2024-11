Domani i funerali di Santo Romano, il 19enne ucciso a San Sebastiano al Vesuvio

video suggerito

Si svolgeranno domani, mercoledì 6 novembre, i funerali di Santo Romano, il ragazzo di 19 anni ucciso con un colpo di pistola, nella notte tra l'1 e il 2 novembre, a San Sebastiano al Vesuvio, nella provincia di Napoli. Le esequie, previste per le ore 16, avranno luogo nella chiesa di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe a Casoria, la cittadina nella quale Santo Romano viveva.

In occasione dei funerali di Santo Romano, il sindaco di Casoria Raffaele Bene ha proclamato il lutto cittadino: "Domani per la nostra comunità sarà il giorno del dolore e del raccoglimento – ha scritto il primo cittadino sui social -. Ho proclamato una giornata di lutto cittadino per domani, mercoledì 6 novembre, in occasione dei funerali di Santo Romano. Il rito funebre sarà celebrato alle 16 nella chiesa di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe".

Il Comune di Casoria, inoltre, aveva già fatto sapere nelle ore scorse che si sarebbe costituito parte civile nel processo per l'omicidio di Santo Romano. Per il delitto è stato fermato un ragazzo di 17 anni, originario del quartiere napoletano di Barra, che ha poi confessato di aver sparato al 19enne. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sulla vicenda, il delitto sarebbe maturato al culmine di una lite, scoppiata in piazza Capasso a San Sebastiano al Vesuvio, nella quale Santo Romano avrebbe tentato di fare da paciere, ricevendo un colpo di pistola al petto.