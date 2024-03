Domani i funerali di Fabio Buoninsegni, morto a 22 anni in un incidente. Lutto cittadino a Quarto I funerali di Fabio Buoninsegni si svolgeranno sabato 2 marzo nella chiesa del Divino Maestro a Quarto, nella provincia di Napoli, sua città di origine. Il sindaco Antonio Sabino ha proclamato il lutto cittadino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono stati fissati i funerali di Fabio Buoninsegni, il giovane di 22 anni morto in seguito a un incidente stradale: le esequie del giovane, studente di Giurisprudenza e arbitro di calcio, si svolgeranno domani, sabato 2 marzo, nella chiesa del Divino Maestro a Quarto, nella provincia di Napoli, sua città di origine.

In occasione dei funerali, il sindaco di Quarto Antonio Sabino ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani. Ecco la nota del sindaco:

L’improvvisa scomparsa, in un tragico incidente stradale, del nostro giovane concittadino Fabio Buoninsegni, ha gettato tutta la comunità quartese in un profondo stato di dolore. Per permettere a tutta la città di tributargli l’estremo saluto, è stato istituito il lutto cittadino. Sarà possibile abbracciare la famiglia Buoninsegni e salutare Fabio durante la camera ardente dalle 13 alle 14 presso la Chiesa del Divino Maestro dove alle 14.30 si svolgeranno i funerali. Predisposta l’esposizione a mezz’asta delle bandiere e l’invito ai commercianti è quello di abbassare per 10 minuti (dalle 14.30 alle 14.40) le saracinesche in segno di lutto

L'incidente in cui ha perso la vita Fabio Buoninsegni

Molto conosciuto nell'ambiente del calcio dilettantistico, Fabio Buoninsegni stava tornando a Quarto proprio da una partita di Prima Categoria, che aveva arbitrato nel Salernitano, quando è rimasto coinvolto in un incidente in autostrada. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: trasportato in ospedale, il 22enne è purtroppo deceduto due giorni dopo l'incidente.