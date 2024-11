Domani i funerali di Arcangelo Correra, il 18enne ucciso a Napoli con un colpo di pistola alla testa

video suggerito

Si svolgeranno domani, giovedì 14 novembre, i funerali di Arcangelo Correra, il 18enne ucciso nella notte del 9 novembre in piazzetta Sedil Capuano, nel centro di Napoli. Le esequie del ragazzo si terranno alle ore 15 nella chiesa di Santa Caterina a Formiello, che sorge poco distante al luogo in cui Arcangelo Correra è stato colpito mortalmente da un proiettile alla testa dall'amico Renato Caiafa, 19 anni, che si è poi costituito alla polizia, confessando l'omicidio. È stato proprio il 19enne ad accompagnare Correra all'ospedale Pellegrini, dove il giovane è deceduto, presentandosi poi spontaneamente in Questura.

Renato Caiafa resta in carcere

Proprio nelle scorse ore, Caiafa è apparso davanti al gip del Tribunale di Napoli, che ha deciso di non convalidare il fermo emesso precedentemente nei confronti del 19enne, ma ha comunque disposto il carcere. Renato Caiafa, infatti, è indagato a piede libero per l'omicidio colposo di Arcangelo Correra, mentre il fermo era stato emesso per la detenzione e la ricettazione della pistola.

È sull'arma che si concentrano maggiormente le indagini degli inquirenti. Caiafa, infatti, sia durante la confessione che durante l'interrogatorio, ha sempre sostenuto di aver trovato la pistola adagiato su uno pneumatico di un'automobile parcheggiata nelle vicinanze e di aver sparato per errore all'amico, colpendolo in piena fronte.