Domani allarme caldo a Napoli: bollino giallo domenica 9 luglio, temperatura percepita fino a 37 °C Napoli domani allerta caldo: bollino giallo del ministero della Salute, temperatura percepita fino a 37 gradi Celsius.

A cura di Redazione Meteo

È arrivato il periodo più caldo dell'anno. Solitamente caldo ma via via nel corso degli anni divenuto sempre più opprimente a causa dell'aumento delle temperature frutto del drammatico cambiamento climatico mondiale. All'anticiclone di luglio viene dato il pittoresco nome di "Cerbero", ovvero quello dantesco del mostro a guardia dell'ingresso degli Inferi. E in effetti il caldo di questo periodo potrebbe essere definito "infernale": il tempo si è stabilizzato su tutta l’Italia e il sole sarà uno dei protagonisti dei prossimi giorni.

Mattia Gussoni, meteorologo del sito ilMeteo.it spiega che da domani, domenica 9 luglio, farà sempre più caldo con le temperature che in alcune regioni avranno picchi importanti.

L’anticiclone africano acquisterà sempre più potenza a partire da domenica quando il suo cuore bollente si avvicinerà minacciosamente all’Italia. Per questo motivo dal giorno di festa le temperature inizieranno a misurare valori davvero roventi.

A Napoli domani allerta caldo: bollino giallo del ministero della Salute; la mattina temperature già sopra la media, ovvero 26 gradi, poi sarà un crescendo fino ad una media di 37°C percepiti (rapporto fra umidità e temperatura). Nelle aree interne della Campania, dove c'è pochissimo vento, le temperature potrebbero salire ancora e sfiorare la soglia dei 40.