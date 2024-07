video suggerito

Dipendenti Anm presi a calci e pugni da 15 ragazzi senza biglietto: ricercati Tre dipendenti Anm sono stati aggrediti da quindici ragazzi che avevano oltrepassato i tornelli della metropolitana a Napoli senza aver obliterato il biglietto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella serata di ieri, sabato 20 luglio, due dipendenti Anm (Azienda napoletana mobilità) e una guardia giurata della Security Service sono stati presi a calci e pugni da un gruppo di ragazzi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. I responsabili sono ancora ricercati.

Stando a quanto diffuso fino a questo momento, l'aggressione è avvenuta intorno alle 21.30 alla stazione metropolitana di Chiaiano sulla linea 1. Un ragazzo, che potrebbe aver avuto vent'anni, ha oltrepassato i tornelli della metropolitana senza il biglietto. A lui si sono aggiunti circa quindici giovani: tutti sono entrati in stazione senza obliterare il titolo di viaggio. Un agente di stazione si è accorto di quanto stava accadendo e ha provato a fermarli.

È nata una discussione degenerata poi in un'aggressione fisica. Il ventenne, infatti, aiutato da una decina di coetanei avrebbe aggredito il dipendente con calci e pugni. In sua difesa sono intervenuti un altro agente di stazione e una guardia giurata che sono stati colpiti. I tre sono stati costretti a barricarsi all'interno del banco agenti in attesa che arrivassero le forze dell'ordine. Gli aggressori sono riusciti a prendere il treno che era arrivato sulla banchina e hanno così fatto perdere le loro tracce. Fortunatamente nessuno dei dipendenti Anm ha riportato gravi ferite.

Le forze dell'ordine hanno invece svolto tutti i rilievi del caso per poter risalire alla loro identità.