Resteranno chiusi per un'altra settimana gli uffici del Comune di Casamicciola, sull'isola di Ischia, dopo che un tecnico che frequenta abitualmente gli uffici comunali è stato trovato positivo al Coronavirus: il sindaco Giovan Battista Castagna, in via precauzionale, ha disposto la chiusura di tutti gli uffici comunali fino al prossimo 5 ottobre. "Con un'ordinanza sindacale volta ad adottare misure di contenimento per il contagio da Covid 19, è stata disposta La chiusura al pubblico degli Uffici Comunali fino al giorno 5 ottobre 2020 compreso. Si comunica dunque che le modalità di protocollazione avverranno solo in via telematica tramite l’indirizzo pec" scrive il primo cittadino sulla sua pagina ufficiale Facebook.

L'ordinanza emanata dal sindaco Castagna, come ricorda lo stesso primo cittadino sui social, dispone anche quanto segue: