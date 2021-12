“Diffusione nuove varianti e aumento ricoveri” per questo De Luca vieta le feste in piazza a Natale L’Unità di Crisi: “Aumento dei contagi favorito dalla diffusione di nuove varianti; tasso di ospedalizzazione rischia di congestionare le strutture sanitarie”.

A cura di Pierluigi Frattasi

“Diffusione di nuove varianti e un tasso di ospedalizzazione che rischia, in concomitanza con la contemporanea circolazione di virus influenzali e sinciziali – particolarmente rilevanti in età pediatrica e neonatale – di congestionare le strutture sanitarie”. Ecco i motivi dell'Unità di Crisi Covid19 alla base della decisione del governatore Vincenzo De Luca di vietare le feste in piazza e gli aperitivi in Campania per le feste di Natale e Capodanno. C'è il rischio, insomma, di una saturazione dei reparti ospedalieri destinati al Covid.

L'ordinanza numero 27 firmata oggi dal presidente della Regione dispone dal 23 dicembre al 1 gennaio 2021 divieto di consumo di cibo e bevande, ad eccezione dell'acqua, nelle aree pubbliche. Tranne che ai tavoli all'aperto nel rispetto delle regole anti-Covid19. Stop feste di piazza e prorogato obbligo di mascherina all'aperto in luoghi non isolati. E nelle giornate del 23,24, 25 e 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022 divieto dalle 11 alle 5 del mattino a bar e ristoranti di vendita per asporto di bevande.

L'Unità di Crisi: "Ricoveri in aumento"