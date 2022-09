“Devi fare la fine di Silvia Ruotolo”: minacce a Sandro Ruotolo, candidato alle Elezioni in Campania Minacciato Sandro Ruotolo, giornalista e senatore ricandidato in Campania. La sua replica: “Io, come sempre mi sento un uomo libero. E non tacerò”.

La minaccia è infame, perché cita una tragedia, quella di Silvia Ruotolo che di Sandro, giornalista e senatore, candidato alla Camera in Campania, era cugino. Silvia fu vittima innocente della furia della camorra, chi ha minacciato Sandro Ruotolo ha ricordato bene la storia e l'ha usata per minacciarlo.

È lui stesso, già da anni sotto scorta per le minacce del clan dei Casalesi, a rendere noto quanto accaduto:

«Vedi come devi fare la fine tua sorella…fai molta attenzione». La minaccia, infame, che mi è giunta via social. Il riferimento è a mia cugina, Silvia Ruotolo, una delle tante, troppe vittime innocenti uccise dalla camorra. Lo sapevo che prima o poi si sarebbero fatti sentire. Mi sono candidato nel collegio uninominale della Camera di Torre del Greco, territori difficili dove a distanza di cento giorni sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose due Consigli comunali quello di Castellammare e Torre Annunziata. Questa minaccia via web, l'ho vissuta come se fosse stato un pugno nello stomaco.

Tanti i messaggi di solidarietà, fra cui quello del ministro della Salute Roberto Speranza e del deputato Pd Filippo Sensi, entrambi candidati in Campania.

Scrive il giornalista: