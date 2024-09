video suggerito

Detenuto va in ospedale per una radiografia e fugge dal bagno: caccia a un 28enne nel Casertano In fuga Denis Costel Strauneanu, 27enne detenuto nel carcere di Carinola. L'uomo ha approfittato di una visita all'ospedale di Sessa Aurunca per scappare.

A cura di Valerio Papadia

Nella provincia di Caserta è caccia a un detenuto del carcere di Carinola che è in fuga: si tratta di Denis Costel Strauneanu, 27 anni. Da quanto si apprende, nella giornata odierna, venerdì 6 settembre, il 27enne era stato accompagnato dalla Polizia Penitenziaria all'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca per effettuare una radiografia; Strauneanu – arrestato a Roma nel 2021 – avrebbe approfittato poi della finestra del bagno per darsi alla fuga e far perdere temporaneamente le sue tracce. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine, che stanno cercando il 27enne nella provincia di Caserta.

L'Uspp, sindacato di Polizia Penitenziaria, denuncia le condizioni di lavoro degli agenti, nonché delle carceri campane. "Da tempo denunciamo le condizioni di estrema difficoltà in cui opera il personale di polizia penitenziaria in tutta Italia, specialmente in Campania. Si rende necessario – dicono Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, rispettivamente presidente e segretario regionale del sindacato – un urgente intervento anche di verifica della corretta gestione da parte del vertice del Provveditorato alle carceri, che continua miopemente a non rispondere alle sollecitazioni che l'Uspp, insieme agli altri sindacati, sta avanzando in relazione alla messa in sicurezza del lavoro della polizia penitenziaria".