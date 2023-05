Detenuto si dà fuoco in cella: è una delle vittime dei pestaggi di Santa Maria Capua Vetere Si è dato fuoco in cella uno dei detenuti vittime dei pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: ha riportato ustioni sul 70% del corpo, è in gravi condizioni in ospedale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si è dato fuoco in cella, riportando ustioni sul 70% del corpo: si tratta di uno dei detenuti che, il 6 aprile 2020, era stato vittima dei violenti pestaggi avvenuti all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere. La notizia è emersa durante il processo attualmente in corso proprio su quei pestaggi: processo nel quale l'uomo è anche parte civile. La vicenda è avvenuta infatti qualche giorno fa, nella sua cella all'interno del Pescara dove nel frattempo è stato trasferito. Le sue condizioni sono gravi: portato al Policlinico di Bari, ha riportato ustioni sul 70% del corpo. Nei prossimi giorni era atteso in tribunale per rendere l'esame come parte offesa nel processo contro i presunti responsabili della vicenda.

L'uomo, oggi difeso dall'avvocato Lucio Marziale, era stato costretto a muoversi sulle ginocchia, poi colpito a manganellate in testa, quindi fatto rialzare e inginocchiare nuovamente, per poi essere riportato in cella mentre altre persone continuavano a pestarlo: la circostanza è emersa durante le visioni dei filmati dei pestaggi durante le scorse udienze, e lo stesso avrebbe dovuto a breve deporre come parte offesa nelle prossime udienze, dopo essersi costituito parte civile al processo in corso. Roberto Donatiello, presidente della Corte d'Assise davanti alla quale si sta tenendo l'iter giudiziario che vede imputate oltre cento persone del carcere di Santa Maria Capua Vetere, ha accolto "con tristezza" la notizie del ricovero in gravi condizioni dell'uomo. Non è chiaro il motivo né l'esatta dinamica della vicenda, sulla quale indagano le forze dell'ordine pescaresi.