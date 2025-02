video suggerito

Un detenuto di Secondigliano è il primo laureato in Scienze Gastronomiche Mediterranee della Federico II. "Molto contenti, il nostro corso è tra i più scelti"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un detenuto di Secondigliano è il primo laureato in Scienze Gastronomiche Mediterranee – SGM del Polo universitario Penitenziario della Federico II di Napoli. Lo ha reso noto lo stesso Ateneo: si tratta di uno dei corsi più seguiti dagli studenti dell'Istituto Penitenziario, ed è una laurea triennale afferente al Dipartimento di Agraria. Una laurea che facilita l'ingresso nel mondo del lavoro e dunque particolarmente ambita.

Lo studente che ha conseguito la laurea ha portato una tesi sull’effetto della trasformazione sulla qualità nutrizionale del pomodoro, davanti ad una commissione presieduta dalla relatrice Maria Manuela Rigano, assieme ai professori Danilo Ercolini, Raffaele Sacchi, Amalia Barone e Nadia Lombardi. In sala erano presenti anche Maria Rosaria Santangelo, Delegata del Rettore al PUP e Direttrice del Dipartimento di Architettura, Giulia Russo, Direttrice dell’Istituto Mandato, Roberta Paradiso e Giuseppe de Rosa, docenti del Dipartimento di Agraria, e Mariano Stornaiuolo, docente del Dipartimento di Farmacia.

Al momento, gli iscritti al PUP sono 86, di cui tre donne. A Secondigliano sono 83, divisi in due sezioni: la Ionio, di alta sicurezza, e la Mediterraneo di media sicurezza. Al corso in Scienze Gastronomiche Mediterranee sono invece 23, nove dei quali sono prossimi alla laurea, gli altri studenti sono iscritti agli altri nove corsi di laurea che compongono l’offerta formativa del Polo Universitario Penitenziario. "Un altro studente ha raggiunto l’obiettivo più ambito, il conseguimento della laurea", ha spiegato la professoressa Santangelo, "per i docenti, circa 80 a semestre, che insegnano in carcere ogni laurea ha un valore speciale". Gli fa eco il professore Ercolini, che ha aggiunto: "Siamo molto contenti di aver conferito la prima laurea in Scienze gastronomiche del Polo Universitario Penitenziario Federico II. Il nostro corso di laurea è tra i più scelti da parte degli studenti del PUP, probabilmente grazie alle attività pratiche che si possono svolgere e alle prospettive lavorative che il percorso di studi offre. Penso che indipendentemente dal momento particolare di vita che si sta vivendo, bisogna sempre avere degli obiettivi".