Detenuto di 32 anni trovato impiccato in carcere ad Ariano Irpino: “Da inizio anno 71 suicidi”

Ancora un caso di suicidio in carcere: ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, un detenuto di 32 anni è stato trovato impiccato nella sua cella. Inutili i tentativi di soccorso: l'uomo era già morto quando lo hanno trovato gli agenti della polizia penitenziaria. Si tratta di un detenuto di origine nigeriana, in carcere per reati connessi all'immigrazione clandestina ed altro, fa sapere il sindacato UILPA Polizia Penitenziaria, e che la notte prima aveva violentemente aggredito alcuni agenti, "quattro dei quali sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso, riportando complessivamente 70 giorni di prognosi".

"Sale così a 71 la tremenda conta dei reclusi che si sono suicidati dall’inizio dell’anno, cui vanno aggiunti 7 appartenenti alla Polizia penitenziaria", ha commentato Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria, "del resto, con 15mila detenuti oltre i posti disponibili, 18mila unità mancanti alla Polizia penitenziaria, strutture fatiscenti, equipaggiamenti approssimativi e disorganizzazione imperante, le prigioni, oltre a essere diffusamente fuori legge, non assolvono a nessuna delle loro funzioni, neanche meramente retributive o contenitive. Noi ribadiamo che servono misure efficaci e immediate a partire dal deflazionamento della densità detentiva, dal rafforzamento della Polizia penitenziaria e dall’assicurazione dell’assistenza sanitaria e psichiatrica", ha aggiunto ancora De Fazio, che chiosa: "Saremmo curiosi di sapere cosa ne è stato dei provvedimenti annunciati dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, all’indomani della conversione dell’inutile decreto carceri, quando aveva anticipato che avrebbe chiesto pure un incontro al Presidente Mattarella. Il Guardasigilli ci ha forse nuovamente ripensato?".