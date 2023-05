Deruba i turisti al porto, cittadino manda la sua foto alla Polizia con l’app: preso La Polizia ha bloccato un 51enne in via Cristoforo Colombo, a Napoli: aveva appena borseggiato diversi turisti appena sbarcati in città.

Si era appostato davanti alle navi da crociera nel porto di Napoli, in attesa che i turisti toccassero terra per infilare le mani nelle borse approfittando della calca e della distrazione delle vittime; aveva già derubato alcuni di loro quando i poliziotti gli sono piombati addosso: ad avvisarli era stato un altro cittadino, che aveva usato l'app YouPol per segnalare i furti. L'uomo, un 51enne algerino, è stato denunciato per furto con destrezza e sottoposto a fermo per ricettazione perché trovato in possesso di numerosi effetti personali presumibilmente rubati.

Il borseggiatore è stato individuato nel pomeriggio di ieri, 3 maggio. L'intervento è scattato grazie all'alert dell'applicazione, arrivato ai terminali della centrale operativa; sul posto è stata inviata una pattuglia dei Falchi. Gli agenti, guidati dalle indicazioni fornite dal cittadino, hanno pattugliato la zona e, arrivati in via Cristoforo Colombo, hanno visto un uomo che corrispondeva alle descrizioni: osservando i suoi movimenti hanno capito che stava seguendo con fare sospetto alcuni passanti e lo hanno raggiunto e bloccato.

Perquisito, il 51enne è stato trovato in possesso della refurtiva di diversi furti: nelle tasche aveva numerosi effetti personali, due carte di credito, tre telefoni e 30 euro in contanti; il tutto, è stato successivamente accertato, era stato rubato poco prima a diversi turisti nell'area del porto. L'uomo aveva inoltre la chiave di uno scooter parcheggiato nelle vicinanze: nella sella c'erano un altro cellulare e un portafogli. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.