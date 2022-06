Decine di gatti morti nel Salernitano: indagini in corso per scoprire se sono stati avvelenati Accade a Nocera Inferiore, dove sono stati segnalati decine di gatti morti in maniera sospetta. I carabinieri hanno avviato indagini per determinare se sono stati avvelenati.

Decine di denunce, decine di gatti morti all'improvviso, probabilmente avvelenati: accade a Nocera Inferiore, nella provincia di Salerno, dove sono in corso apposite indagini per fare luce sull'accaduto. Proprio a seguito delle numerose denunce pervenute, i carabinieri forestali della stazione di Cava de' Tirreni, di concerto con le unità cinofile del Nucleo Antiveleni dei carabinieri forestali di Vallo della Lucania, con la Guardia Zoofila Regionale e con il personale dell'Area Randagismo e Benessere Animale d'Affezione dell'Asl di Salerno, hanno condotto indagini mirate sul territorio, riscontrando effettivamente il decesso di decine di felini, avvenuto con modalità simili, in alcune zone della città.

I Militati dell'Arma, con le Guardie Zoofile e i veterinari dell'Asl, hanno perlustrato le zone di Nocera Inferiore in cui sono insediate colonie di gatti, arrivando a controllare anche l'area intorno al Municipio cittadino, dove in presenza era stata segnalata la presenza di diverse esche. I controlli mirati dei carabinieri a Nocera Inferiore hanno avuto lo scopo di individuare la presenza di eventuali bocconi avvelenati, nel caso procedere alla loro rimozione e alla messa in sicurezza delle aree interessate. Gli accertamenti serviranno anche ad individuare, eventualmente, il tipo di sostanza velenosa utilizzata e ad individuare i responsabili.