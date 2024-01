“Decido io come ti vesti e cosa metti sui social”, 21enne del Casertano tormentata dall’ex Una 21enne di Cellole (Caserta) ha denunciato l’ex fidanzato: la minacciava, picchiava e pretendeva di controllarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Nonostante la loro relazione fosse ormai terminata, lui non avrebbe mai smesso di tormentarla, pretendendo di avere il controllo sulla sua vita e di decidere quali vestiti avrebbe indossato e anche quali contenuti avrebbe potuto pubblicare sui social. Storia di vessazioni che arriva da Cellole, in provincia di Caserta, e che ha come vittima una 21enne del posto, che si è rivolta ai carabinieri per sporgere denuncia.

La ragazza ha raggiunto la stazione dell'Arma ieri sera, 17 gennaio, dopo le venti, oltre l'orario di apertura al pubblico e l'ha trovata chiusa. Ha così contattato la Centrale Operativa attraverso il citofono e ha chiesto aiuto; la pattuglia, che era impegnata nel servizio del territorio, è tornata in caserma e i militari hanno quindi accolto la giovane e ascoltato il suo racconto.

La 21enne ha spiegato di essere vittima di continue minacce e scenate di gelosia da parte del ragazzo con cui aveva fino a qualche mese fa avuto una relazione; lei aveva deciso di interrompere quella relazione proprio per il suo comportamento ma lui non si sarebbe mai arresto e non le avrebbe dato pace: l'avrebbe pedinata, sarebbe arrivato anche a prenderla a schiaffi in più occasioni e le avrebbe ordinato cosa indossare e in che modo utilizzare in social, arrogandosi il diritto di scegliere cosa avrebbe potuto pubblicare e cosa no.

A seguito della formalizzazione della denuncia i militari hanno rintracciato e identificato il giovane e lo hanno denunciato in stato di libertà; dovrà rispondere di atti persecutori.