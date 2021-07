Dice De Magistris che in Campania non ci sono le condizioni per tornare in zona gialla Covid Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris è convinto che al momento non sussistano gli elementi per il ritorno delle restrizioni da zona gialla Covid: “C’è un aumento di contagi in tutta Italia e in Europa ed è dovuto alla variante ma il dato che dobbiamo analizzare con attenzione è se questo influisce sui ricoveri”

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris non è mai stato un ‘fan' dei provvedimenti anti-Covid, soprattutto di quelli, quasi sempre in anticipo sul quadro nazionale, del suo acerrimo nemico politico Vincenzo De Luca. Anche stavolta non fa eccezione. Il primo cittadino uscente dice che «Non ci sono le condizioni per il ritorno alla zona gialla Covid in Campania»

In merito alla possibilità che la Campania possa tornare in zona gialla per l'aumento dei contagi da Covid dovuti in gran parte alla variante Delta, spiega il primo cittadino (che, lo ricordiamo, è per legge la massima autorità sanitaria in città):