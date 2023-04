De Luca fa sarcasmo su Elly Schlein: “Ha un armocromista? Sono commosso. Se mi paga la metà lo faccio io” Vincenzo De Luca ironizza su Elly Schlein dopo l’intervista a Vogue: “Qualcuno le consiglia i colori nell’abbigliamento? Glielo faccio io a metà prezzo”

Vincenzo De Luca con Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico non ha alcun rapporto. E di certo la decisione di commissariare il partito in Campania allo scopo di superare il deluchismo degli ultimi 10 anni non aiuta a costruirlo, tant'è che il presidente della Regione Campania quando si tratta di fare sarcasmo non si tira indietro.

Tanto più che la notizia si presta: in una intervista Schlein ha spiegato di far ricorso ad una consulente d'immagine – prassi comune fra i leader politici in Europa – che le suggerisce come vestirsi in armocromia.

E oggi nel suo tradizionale monologo social video, De Luca ha fatto lo show:

Leggi anche Cosa succede ora a De Luca col commissariamento del Pd in Campania