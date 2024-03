De Luca denuncia il ministro Fitto per diffamazione: “Falsità sui fondi Coesione” Ormai lo scontro fra De Luca e il governo Meloni non ha più margini di recupero: il governatore querela il ministro sui fondi Coesione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il governo Meloni si va oltre i "ferri corti", si arriva in tribunale. In una nota Vincenzo De Luca, ha annunciato querela per diffamazione nei confronti del ministro del Sud Raffaele Fitto: «Ho dato mandato agli uffici regionali di sporgere querela per diffamazione nei confronti del ministro Fitto e di alcuni organi di stampa, per le affermazioni false e calunniose diffuse ieri in merito alla vicenda dei Fondi Coesione».

Sono mesi che tra Palazzo Chigi a vario titolo, dalla premier Giorgia Meloni ai vari ministri, c'è uno scontro accesissimo sui Fondi di Coesione e Sviluppo che – sostiene De Luca – sono stati bloccati.

Ora dopo una mobilitazione coi sindaci a Roma e dopo altre sortite (alcune molto colorite) del presidente della Regione, si arriva alle vie legali, tenendo conto anche del fatto che la Regione ha vinto un ricorso al Tar contro il governo. E il tribunale amministrativo ha imposto in 45 giorni la stipula di un piano per l'accordo Stato-Regione e l'arrivo dei soldi:

Il ministro – dopo un oltre un anno e mezzo di tempo perso fra verifiche, controverifiche, richieste di chiarimenti, richieste di integrazioni, richieste di precisazioni pretestuose, immotivate ed arbitrarie – non avendo più nessun argomento con cui giustificare la sua clamorosa inconcludenza ed il suo ostruzionismo, ha adottato la strategia della confusione, della falsificazione, dei pretesti infiniti. Non è il caso di sottrarre più tempo al nostro lavoro. Non avendo il ministro mai avuto il coraggio di misurarsi in un confronto pubblico, non c'è altro da fare che rivolgersi alla magistratura, in attesa che il ministro stesso dia attuazione alla sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania, che gli ha assegnato 45 giorni di tempo per concludere l'accordo di coesione con la Regione. Tutto il resto è fumo.

Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania controreplica in maniera epigrafica: «De Luca denuncia Fitto. Ridicolo! Le carte e i fatti dicono piuttosto che dovrebbe denunciare se stesso».