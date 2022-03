De Luca: “Casi Covid, centinaia di ragazzi a scuola senza mascherina” De Luca: Invito a mantenere le mascherine anche dopo il 31 marzo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Negli ultimi 10 giorni si è registrato un aumento dei contagi anche in Campania, non abbiamo registrato incrementi nelle terapie intensive, ma un aumento di ricoveri ordinari di pazienti Covid non gravi. Alla fine del mese sarà eliminato lo stato emergenza chiedo ai cittadini di continuare a indossare mascherina l di là di decide a livello nazionale. Lo dico ai ragazzi che in classe mantengono la mascherina, poi rima di entrare tolgono la mascherina e assembramenti davanti alle scuole e quando escono, sono centinaia, vanno a casa da nonni e genitori e il contagio si diffonde. Manteniamoci prudenti. È un piccolo sacrificio, ma un elemento di protezione decisivo". Così il governatore Vincenzo De Luca, intervenuto nel corso della consueta diretta web del venerdì.

Omicron 2 si sta diffondendo

Il governatore è poi intervenuto sulla diffusione della sotto-variante Omicron 2, che in Campania, secondo il Tigem, è arrivata al 50% dei casi. "Ieri e oggi – riprende De Luca – la situazione non ha registrato aumenti. Ci auguriamo che ci sia una stabilizzazione del contagio e una progressiva discesa, ma le vicende di due settimane ci hanno mostrato che il virus e la sotto-variante Omicron 2 circolano e dobbiamo avere prudenza anche quando siamo vaccinati con terza dose. Dobbiamo evitare l'ingolfamento degli ospedali, perché dobbiamo occuparci degli altri pazienti non Covid. Riprendere il lavoro di prevenzione, gli screening oncologici e tornare ad una situazione di normalità".

"Stiamo lavorando in maniera seria dal punto di vista sanitario – conclude De Luca – Dobbiamo proseguire così, ma con una prudenza in più rispetto ad altre regioni. Sblocchiamo, inoltre, dopo 18 ricorsi ai tribunali amministrativi e Consiglio di Stato, non contro la Regione ma contro la commissione, il concorso per l'assegnazione delle sedi delle farmacie in Campania. Conclusi contenziosi, assegniamo 182 farmacie".