De Luca attacca il Governo: “La distribuzione di antivirali ci penalizza, presenteremo denuncia” Il presidente De Luca attacca contro la distribuzione dei farmaci antivirali: “La Campania penalizzata, mi rivolgerò alla magistratura penale se va avanti così”

A cura di Giuseppe Cozzolino

"Ci rivolgeremo alla magistratura se la distribuzione dei farmaci antivirali continua così". Non usa mezzi termini il presidente Vincenzo De Luca, nella consueta diretta social del venerdì nella quale ha anche preannunciato che le scuole medie ed elementari della Campania vanno verso la proroga della chiusura almeno fino a fine gennaio. De Luca ha tuonato contro la distribuzione di farmaci antivirali che a suo avviso penalizza la Campania e i suoi cittadini.

"Dopo il mercato nero dei vaccini, ora c'è il mercato dei famaci antivirali", ha spiegato Vincenzo De Luca, che ha anche ricordato come "la Campania ha ricevuto meno vaccini di tutte le regioni, come abbiamo sempre denunciato", ed ora l'attenzione si sposta su farmaci antivirali, che sono "importantissimi perché ci aiuterebbero a decongestionare gli ospedali". E proprio su questa distribuzione, ha spiegato che questa sarebbe avvenuta "con un algoritmo dell'Aifa, l'Agenzia Italiana del Farmaco, senza spiegare in base a quali parametri" avviene la distribuzione, a suo avviso errata. "La Campania ha ricevuto appena 480 colli di antivirali, l'Emilia-Romagna 840, il Lazio ha ricevuto 1.680 colli con la nostra stessa popolazione. La Lombardia 1.080, la Toscana 1.440, in Veneto sono stati consegnati 2.160 colli. Se la distribuzione continua così", ha proseguito De Luca, "ci rivolgeremo alla magistratura penale, perché siamo di fronte a degli abusi. Invito il commissario Figliuolo, il ministro della Salute Speranza e il Governo Draghi a distribuire i farmaci in proporzione alla popolazione", ha concluso il presidente della Campania.