De Luca attacca Meloni: “Armi all’Ucraina? Servono soldi per la sanità italiana”

Investire più soldi nella sanità pubblica, invece che nel rifornimento di armi all'Ucraina. Lo ha spiegato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'intervento di oggi a Bacoli, in occasione della riapertura del cantiere della nuova stazione ferroviaria. De Luca non ha evitato una stoccata al governo Meloni, dopo l'incontro di ieri a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelens'kyj.

"Abbiamo ascoltato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni promuovere una nuova politica di fornitura di armi", ha detto Vincenzo De Luca, aggiungendo però subito dopo che "in questo momento, anziché fare armi e produrre munizioni, dovremmo dare i soldi alla sanità italiana, perché non c'è più un medico. Fra poco non avremo la possibilità di fare i turni nei pronto soccorso. Questa notizia è arrivata al presidente del Consiglio?". Il presidente della Regione Campania ha poi aggiunto ironicamente: "Ancora una volta dormiamo in piedi, siamo nella fase di esaltazione del Governo, questo è capitato pure a Renzi, a Draghi, i primi 5-6-7 mesi. Il primo anno è luna di miele, poi alla fine ci svegliamo e ci rendiamo conto dei problemi".

Appena ieri, Giorgia Meloni aveva ribadito "il pieno sostegno dell'Italia" nei confronti dell'Ucraina "di fronte all'aggressione Russa", aggiungendo che "l'Italia non intende tentennare e non lo farà" e garantendo che i rifornimenti di armi alla nazione invasa dalla Russia di Putin continueranno. Parole che però hanno portato quest'oggi alla replica di Vincenzo De Luca, intervenuto sulla vicenda a margine dell'evento pubblico di Bacoli di questa mattina.