La statua di Diego Maradona sarà installata a Scampia Stefano Ceci donerà una miniatura della statua di Maradona al Comune di Napoli, il sindaco Manfredi annuncia che sarà installata nel quartiere di Scampia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La statua di Maradona donata da Stefano Ceci sarà installata a Scampia: lo ha annunciato quest'oggi la giunta comunale di Palazzo San Giacomo, dopo che lo stesso Ceci ha annunciato che donerà una copia in miniatura della statua di Diego Maradona al Comune di Napoli, che ha deciso che quest'ultima verrà posizionata nel quartiere di Scampia, nell'area nord di Napoli. Alla cerimonia sarà presente anche il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, al quale verrà donata a sua volta una riproduzione in edizione limitata del piede sinistro di Maradona.

Il dono di Stefano Ceci alla città

La statua originale era stata fatta realizzare completamente a proprie spese da Stefano Ceci, grande amico ed assistente di Maradona con cui ha vissuto fianco a fianco per tanti anni. "Si tratta del mio dono alla città e alla memoria della persona più importante della mia vita, un semplice grazie a chi adesso non c'è più", spiegò Stefano Ceci poco prima dell'inaugurazione, avvenuta nel novembre 2021. La statua è stata realizzata in bronzo dorato, ed a grandezza naturale (un metro e 67), con Maradona ritratto come ai tempi del Mondiale di Messico 1986, vinto dall'Argentina. "La mano sinistra e il piede sinistro sono stati riprodotti in 3D usando il calco che io stesso avevo fatto a Diego, le impronte le ho prese io", spiegò ancora Ceci.

Resta il rebus sulla statua realizzata dal Comune

Se la statua di Maradona fatta realizzare da Stefano Ceci per conto del Calcio Napoli è stata esposta nei tunnel del Napoli prima dell'uscita dei giocatori, quella realizzata dallo scultore Domenico Sepe per conto del Comune e donata alla città è ancora in deposito, in attesa di capire dove e quando sarà posizionata a sua volta.