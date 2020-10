"Con 800 positivi al giorno, cioè 1.000 positivi e 200 guariti, faremo lockdown in Campania" aveva detto nemmeno 5 giorni fa Vincenzo De Luca. Oggi abbiamo superato gli 800 positivi (818 per la precisione) e sono molti i cittadini che temono un nuovo lockdown in Campania a ottobre e novembre, ovvero un blocco delle attività e degli orari di apertura dei negozi, limitazioni forti nei trasporti e nelle scuole. Ci sono tuttavia degli elementi positivi di cui tener conto: anzitutto è in netto aumento oggi il numero dei tamponi effettuati dalle strutture pubbliche e private: 11.396 ed è la prima volta che si superano le decine di migliaia di test Covid effettuati in regione. Poi il numero dei guariti di oggi 14 ottobre è di 151 e aumenterà nei prossimi giorni poiché per essere dichiarati guariti dal Covid-19 basterà un solo tampone negativo.

Con il nuovo Dpcm di ottobre il governo ha posto numerosi altri paletti agli orari delle attività di ristorazione e alle feste pubbliche e private, praticamente vietate. Si è molto parlato anche del "massimo di 6 persone in casa", raccomandazione su cui si sono fatte molte ironie ma è prevedibile che nelle prossime ore in Campania Vincenzo De Luca interverrà invece su altre questioni importanti come ad esempio i trasporti pubblici. Uno dei problemi connessi al Covid non dipende poi dai comportamenti delle persone, ovvero la carenza di posti letto in subintensiva che sta provocando non pochi problemi (si pensi alla situazione di sofferenza al Cotugno). Insomma nonostante la promessa di lockdown di De Luca in caso di aumento contagi è improbabile che il governatore campano se ne esca con un provvedimento in totale scontro col governo Conte. È possibile invece che tutti i piccoli e grandi centri in cui si dovessero verificare focolai o cluster epidemici finiscano blindati (come è accaduto a Monte di Procida e a Lauro, nell'Avellinese).