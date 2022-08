Danneggia il Pronto Soccorso del Cto e aggredisce guardia giurata, donna denunciata a Napoli Una 55enne napoletana, in attesa del proprio turno, ha danneggiato il Pronto Soccorso del Cto e ha aggredito la guardia giurata; è stata denunciata.

A cura di Nico Falco

L’ospedale Cto di Napoli, immagine di repertorio

Avrebbe perso la pazienza mentre era in attesa del proprio turno al Pronto Soccorso dell'ospedale Cto e, dopo aver preso a pugni il vetro della porta, ha aggredito anche il vigilante che era intervenuto per calmarla e lo ha spintonato e colpito alla testa. Per questo motivo è stata denunciata una 55enne napoletana, bloccata dai poliziotti nell'ospedale, che ora dovrà rispondere di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato; è successo nella serata di ieri, domenica 29 agosto.

Nella struttura dei Colli Aminei sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato, inviati dalla Centrale Operativa mentre erano in zona per un servizio di controllo del territorio di routine. Arrivati in ospedale, i poliziotti sono stati avvicinati dalla guardia giurata, che ha raccontato loro quello che era accaduto poco prima: una donna, in fila tra i pazienti, aveva prima danneggiato la porta per poi aggredire anche lui.

Il motivo, ha spiegato il vigilante, sarebbe stato nei tempi di attesa che la 55enne avrebbe ritenuto troppo lunghi: la donna si sarebbe più volte lamentata della coda, pretendendo di essere visitata prima degli altri che erano come lei in ospedale, e alla fine, non essendo riuscita a passare avanti, avrebbe dato in escandescenze, scagliandosi contro la porta e spingendo e colpendo alla testa l'uomo che stava cercando di fermarla. Da qui la segnalazione al 113, con successivo invio della pattuglia, come da prassi. La donna era ancora nei locali del Pronto Soccorso quando sono arrivati i poliziotti; è stata identificata e denunciata.