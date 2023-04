“Dammi una birra”, e minaccia il barista con un coltello: arrestato un 39enne Un 39enne nigeriano ha minacciato il proprietario di un locale con un coltello, intimandogli di consegnargli una birra. Arrivano i carabinieri, arrestato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il coltello sequestrato dai carabinieri.

"Datemi una birra", ed ha minacciato poi il barista di dargliene una, brandendo un coltello. Un 39enne è stato arrestato dai carabinieri a Castel Volturno, dopo che alcuni dei presenti all'interno del locale ha chiamato le forze dell'ordine. L'uomo si trova ora in carcere a Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa di rispondere del reato di rapina.

La vicenda è accaduta ieri nel comune di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Attorno alle 22.45, il 39enne ha fatto irruzione all'interno di una pizzeria di via Domitiana, armato di coltello ed intimando al proprietario 40enne di consegnarli una birra. Alcuni dei presenti che hanno assistito alla scena hanno però chiamato subito i carabinieri: una volante in zona ha così raggiunto il locale in tempi brevi. Alla vista dei carabinieri, il 39enne ha provato a scappare, ma è stato subito raggiunto.

Nonostante un ulteriore tentativo di fuga con una breve colluttazione, l'uomo è stato fermato e bloccato. Identificato, si tratta di un 39enne di origini nigeriane: al termine della perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico dalla lunghezza di 16 centimetri, utilizzato poco prima per minacciare il proprietario del locale. Sequestrato i l coltello, i militari dell'Arma lo hanno così portato nella casa circondariale Santa Maria Capua Vetere.