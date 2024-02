“Dammi telefono e soldi”: 17enne reagisce alla rapina, accoltellato a Portici Un giovanissimo è stato ferito a una gamba in pieno giorno a Portici (Napoli), il responsabile sarebbe un rapinatore che avrebbe agito a volto coperto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagini di repertorio

Si sarebbe rifiutato di consegnare telefono e soldi ad un giovane che lo avrebbe aggredito a volto coperto e quella sua reazione gli sarebbe costata una coltellata. È quello che ha raccontato un 17enne di Portici (Napoli), incensurato, arrivato intorno alle 16 di oggi, 29 febbraio, al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare in codice giallo. Le condizioni del giovanissimo non destano preoccupazione, ha riportato una ferita a una gamba.

Le indagini sono affidate al commissariato di Portici della Polizia di Stato. Stando a quanto ricostruito, l'aggressione sarebbe avvenuta in pieno giorno in via Farina. Il responsabile avrebbe agito da solo e a piedi: col volto coperto avrebbe bloccato la vittima e, brandendo il coltello, l'avrebbe minacciata ordinando di consegnare portafogli e cellulare. A quel punto il 17enne avrebbe cercato di sottrarsi alla rapina e sarebbe stato ferito per ritorsione. Il criminale si sarebbe poi dato alla fuga a piedi.